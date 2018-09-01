Çaykur Rizespor, galibiyetle tanışmak istiyor

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Toplanan 2 puanın yeterli olmadığını belirten Kartal, "Oynadığımız 3 maçın ikisinde öne geçmemize rağmen skor avantajımızı koruyamadık. Yakaladığımız avantajı koruyabilsek çok farklı bir yerde olabilirdik. Bireysel hatalar işimizi zorlaştırdı. Bu ligde hataya yer yok. Yapılan hatanın telafi şansı çok zor." dedi.

Antalyaspor'un son hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendiğini hatırlatan Kartal, "Oldukça moralli bir takıma karşı oynayacağız. Taraftarların da böyle bir galibiyet dönüşünde takımlarını yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Çok zorlu bir maça çıkacağız. Antalyaspor deplasmanında hata yapmadan, 90 dakika sonunda üç puan alan taraf olmak için çalışacağız. Bireysel hatalarımızı en aza indirirsek bunu başaracak gücümüz var." diye konuştu.

Hasan Kartal, takıma yeni katılan oyuncuların olduğuna dikkati çekerek, lige verilecek milli maçlar arasında uyum sürecinin aşılacağını ve farklı bir kimlikle lige devam edeceklerini sözlerine ekledi.