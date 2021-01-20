Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 3-0
20.01.2021 - 15:09 |

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 3-0

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 3-0
ABONE OL

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Çaykur Rizespor oldu.

Stjepan Tomas ile yolları ayırdıktan sonra Marius Sumudica ile büyük oranda anlaşan ve Gaziantep FK maçına Ersin Aka ile çıkan Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 42 ve 55. (P) dakikalarda Milan Skoda, 89. dakikada Samudio (P) kaydetti.

Çaykur Rizespor'un 35 yaşındaki golcüsü Milan Skoda, son 9 lig maçında 7 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Skoda bu sezon toplam 16 lig maçına çıkarken, 8 gol atıp, 2 asist yaptı.

Marius Sumudica'nın ardından ilk maçını kazanan Gaziantep FK, Rize deplasmanında mağlup oldu. Gaziantep FK'nın anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Sa Pinto maçı tribünden izledi.

Ligde tam 5 hafta sonra kazanan Çaykur Rizespor puanını 24'e yükseltti. Gazaintep FK 34 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor, Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Hatayspor'u ağırlayacak.

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 3-0

Rizesporlu Remy'nin Chelsea günleri

    Mustafa Cengiz'den Mesut Özil göndermesi! 'Yabancılar elin oğlu mu?'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Herkes merak ediyordu! Resmen açıkladı...
      Herkes merak ediyordu! Resmen açıkladı...
    2. Beşiktaş'ta bir futbolcunun testi pozitif
      Beşiktaş'ta bir futbolcunun testi pozitif
    3. Kayserispor transferi açıkladı
      Kayserispor transferi açıkladı
    4. Eczacıbaşı, Sarıyer'i devirdi
      Eczacıbaşı, Sarıyer'i devirdi
    5. Kasımpaşa'da Azad Toptik ile yollar ayrıldı
      Kasımpaşa'da Azad Toptik ile yollar ayrıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray-Denizlispor (11'ler belli oldu)

    Galatasaray-Denizlispor (11'ler belli oldu)

    Son dakika | Arsenal, Sokratis'in sözleşmesini feshetti

    Son dakika | Arsenal, Sokratis'in sözleşmesini feshetti

    Son dakika - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

    Son dakika - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

    Samsunspor'un 32 yıllık acısı! Sağlam'dan açıklama...

    Samsunspor'un 32 yıllık acısı! Sağlam'dan açıklama...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet