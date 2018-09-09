Çaykur Rizespor - Giresunspor: 4-2
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor'u 4-2 yendi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor'u 4-2 yendi.
Çaykur Rizespor: 4 - Giresunspor: 2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç
Çaykur Rizespor: Cihan Topaloğlu, Orhan Ovacıklı, Jach, Saadane, Mehmet Uslu (Dk. 57 Fink), Abdullah Durak, Ali Çamdalı (Dk. 58 Mustafa Saymak), Aminu Umar, Boldrin (Dk. 70 Emir Han Topçu), Samudio (Dk. 80 Cisse), Gladky (Dk. 86 Gueye)
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Kağan Miray Bağış, Bahadır Erol, Aykut Demir (Dk. 46 Serry), Ferhat Görgülü, Abdülkadir Kayalı (Dk. 73 Alperen Aydın), Sangare (Dk. 32 Uğur Arslan Kuru), Husmani (Dk. 46 Fatih Atik), Muhammet Reis (Dk. 76 Hüsamettin Tut), Azza, Ergin Keleş (Dk. 68 Kürşad Sürmeli)
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Dk. 21 Gladky, Dk. 35 ve 65 Samudio, Dk. 90+2 Saadane (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor); Dk. 28 Ergin Keleş, Dk. 80 Alperen Aydın (Giresunspor)