Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Göztepe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Penaltı kararı VAR'dan döndü

41. dakikada Napoleoni'nin şutunu çizgide elle çıkaran Vetrih, kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Göztepe penaltı kullanacakken VAR'dan gelen ofsayt kararıyla pozisyon ve kart iptal edildi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 9 puanla 2. sırada yer aldı. Göztepe ise 3 puanla 15. sırada bulunuyor.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Mustafa Savranlar (xxx), Mehmet Salim Mazlum (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Chatziisaias (xx), Abarhoun (xxx), Moroziuk (xxx), Melnjak (xxx), Attamah (xx) (Dk. 86 Abdullah x), Vetrih (xx), Boldrin (xx), Samudio (xx) (Dk. 70 Scepovic x), De Pauw (xx), Umar (xxx) (Dk. 77 Oğulcan xx)

GÖZTEPE: Beto (xx), Titi (xx), Alpaslan (xx), Gassama (xxx), Berkan (xxx), Soner (xx), Poko (xx), Halil (xx) (Dk. 60 Eren xx), Mossoro (xx), Serdar (xx) (Dk. 86 Ege x), Napoleoni (xx) (Dk. 76 Batuhan xx)

SARI KARTLAR: Attamah, Boldrin, Melnjak (Çaykur Rizespor) - Halil, Mossoro, Alpaslan, Berkan (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

4üncü dakikada De Pauwun ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umarın şutunda top yandan auta gitti.

27nci dakikada Boldrinin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Abarhounun şutunda top çerçeveyi bulmadı.

41'inci dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kaleci Gökhanın kontrol edemediği top Napoleoninin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda topu Vetrih elle kestiğine karar veren maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ardından Vetrihe kırmızı kart çıkardı. VARdan gelen uyarının ardından maçın hakemi pozisyonun öncesinde Napoleoninin ofsaytta olduğuna karar vererek, penaltı ve kırmızı kartı iptal etti.

65inci dakikada sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Boldrinin ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

69uncu dakikada Serdarın serbest vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

85inci dakikada Poko sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına topu kaleye gönderdi, ancak top kaleyi bulmadı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.