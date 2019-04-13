Çaykur Rizespor - Göztepe: 1-0

Süper Lig'n 28. haftasında Çaykur Rizespor, ligde zor günler geçiren Göztepe ile sahasında karşılaştı.

Mücadeleyi 51. dakikada Aatıf Chahechouhe'nin attığı golle 1-0 kazanan Karadeniz ekibi puanını 37'ye çıkararak maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.

Ligdeki 17. mağlubiyetini alan Göztepe ise 27 puanla 16. sırada kaldı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk (Dk. 84 Abdullah Durak), Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran, Samudio (Dk. 81 Saadane), Boldrin, Chahechouhe (Dk. 67 Mustafa Saymak), Vedat Muriç Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Wallace Reis, Agbenyenu, Poko (Dk. 63 Ngando), Castro, Gouffran, Tayfur Bingöl (Dk. 54 Serdar Gürler), Borges, Nabil Ghilas (Dk. 72 Deniz Kadah)

Gol: Dk. 51 Chahechouhe (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk. 58 Samudio, Dk. 78 Abarhoun (Çaykur Rizespor) Dk. 37 Titi (Göztepe)

Maçtan dakikalar

15. dakikada sağ kanattan Aatif'ın ortasında kale önünde Gassama'dan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Beto gole izin vermedi.

21. dakikada Aatif ceza sahasına girmeden şutunda kaleci Pimparel’e topu çeldi. Dönen topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Morozyuk'un vuruşu auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin'in ortasında ceza sahası içinde Muriç, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayt kararı vererek golü iptal etti.

51. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Boldrin'in ara pasında defansın arkasına sarkan Chahechouhe, sağ çaprazda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



56. dakikada Vedat Muriç'in kafa pasıyla defansın arkasına koşu yapan Boldrin'in ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, kaleci Beto topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.



64. dakikada Samudio'nun soldan ceza sahasına ortasında, Boldrin topu göğsü ile Vedat Muriç'in önüne indirdi. Bu futbolcunun penaltı noktasında yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.



79. dakikada Gouffran'ın pasında meşin yuvarlağı önüne alan Wallace Reis'in ceza yayı üzerinde sert şutunda, defansa çarpan top az farkla üsten auta çıktı.



86. dakikada Serdar Gürler'in sağdan ceza sahasına ortasına Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı direk dibinde kornere çeldi.



88. dakikada Mustafa Saymak'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Vedat Muriç'in kaleci Beto ile karşı karşıya vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Mustafa Saymak'ın bir kez daha ortasında, bu kez penaltı noktasında Boldrin'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



Müsabaka, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.