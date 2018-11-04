Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor, Göztepe maçıyla çıkışa geçmek istiyor
04.11.2018 - 14:11 |

Çaykur Rizespor, Göztepe maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Ligde istediğimiz yerde değiliz. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor" dedi.

Çaykur Rizespor, Göztepe maçıyla çıkışa geçmek istiyor
ABONE OL

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk 10 haftasında 8 puan toplayarak beklentilerin uzağında kaldıklarını belirtti.

Ligde son oynadıkları Beşiktaş maçında iki oyuncularının kırmızı kart gördüğünü, 10 maçta ise toplam 6 kırmızı kartla karşılaştıklarını ifade eden Kartal, saha içerisinde sert olmamalarına rağmen kendilerine yönelik çok kolay karta başvurulduğunu savundu.

Kartal, ligde son üç haftada sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle maçlara tam kadro çıkamadıklarına işaret ederek, "Göztepe maçında da Orhan Ovacıklı ve Abdullah Durak cezaları nedeniyle görev yapamayacak. Sakatlığı devam eden Musa Çağıran ise sezonun ilk yarısını kapattı. Bizim için Samudio ve Saadane'nin cezasını tamamlaması, Umar'ın sakatlıktan çıkması sevindirici oldu." diye konuştu.

Göztepe'nin iç sahada çok etkili bir ekip olduğuna dikkati çeken Kartal, şunları kaydetti:

"Rakibimiz beş maçta 4 galibiyet aldı. Seyirci desteği ile İzmir deplasmanında işimiz kolay olmayacak fakat bizim de bir yerden başlamamız gerekiyor. Bu sezon henüz deplasmanda kazanamadık. Kaybedecek kredimiz yok. Ligde istediğimiz yerde değiliz. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Buna Göztepe deplasmanı ile başlamak istiyoruz."

Başkan Hasan Kartal, İzmir deplasmanında taraftarlardan destek istedi.

Cenk Tosun paylaştı: Yavaş ama emin adımlarla...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
    Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
  2. Son dakika haberler - Roma'da Cengiz Ünder kadro dışı
    Son dakika haberler - Roma'da Cengiz Ünder kadro dışı
  3. Real Madrid, İspanyol basketbolcu Alberto Abalde'yi transfer etti
    Real Madrid, İspanyol basketbolcu Alberto Abalde'yi transfer etti
  4. Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
    Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
  5. Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kolu kırılan Marquez, MotoGP'de bu hafta yarışamayacak

Kolu kırılan Marquez, MotoGP'de bu hafta yarışamayacak

Olympique Marsilya, Borussia Dortmund'dan Leonardo Balerdi'yi kiraladı

Olympique Marsilya, Borussia Dortmund'dan Leonardo Balerdi'yi kiraladı

Son dakika haberler - Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim'

Son dakika haberler - Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim'

Son dakika - Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir'e PFDK şoku!

Son dakika - Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir'e PFDK şoku!

Sıradaki Haber