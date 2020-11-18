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18.11.2020 - 15:34 | | AA

Çaykur Rizespor, Hatayspor deplasmanından puanla dönmek istiyor

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü AtakaşHatayspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, iyi hazırlandıklarını ve deplasmandan puanla dönmek istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor, Hatayspor deplasmanından puanla dönmek istiyor
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Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, son 3 haftayı ligde maç oynamadan Antalya'da kamp yaparak geçirdiklerini belirtti.

Antalya kampının oyuncuların eksikliklerini gidermek adına iyi olduğuna işaret eden Tomas, "Kendi aramızda çift kale maçlar oynadık. İyi çalıştık. Hem fiziksel hem taktiksel olarak eksikleri tamamladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Tomas, Atakaş Hatayspor ile zor bir deplasman maçına çıkacaklarını kaydederek, "Hatayspor iyi bir takım ve sahada iyi duruyorlar. Bireysel yönde iyi oyuncuları var. Biz iyi hazırlanıp oraya gideceğiz. İnşallah puanla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan oyuncuları olduğunu hatırlatan Tomas, "Remy, Fernando ve Zafer'in testleri pozitif çıktı. Yarın dönecekler. Bu hafta içerisinde takıma katılacaklar. İdman eksikleri var. Koşmadılar ama bireysel kuvvet çalıştılar." diye konuştu.

Tomas, Kovid-19 nedeniyle lig maçlarına çıkamayacak takımlar için alınmasının planlandığı iddia edilen hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili de "Bizim için kötü ama oyuncular dikkat edecek. Dışarı çıkarken maske takacaklar. Mesafeyi koruyacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

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Çaykur Rizespor, Hatayspor deplasmanından puanla dönmek istiyor

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