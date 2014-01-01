Çaykur Rizespor için canlı yayında beddua etti!

Kaçkar Televizyonu'nun Spor Müdürü Alaattin Onay'ın sunduğu programda Çaykur Rizespor'un 12 haftadır maç kazanamaması eleştirildi, bazı futbolcuların sabahlara kadar eğlendikten sonra tesislere geldiği iddia edildi. Onay, "İlk 11'de forma giyen bazı oyuncular gece birileri ile otele gidiyor, sabaha karşı tesislere geliyor. Namaz kılıp camiden gelmiyorlar, eğlenceden geliyorlar. İki gün sonra sahaya çıkıp 30'uncu dakikadan sonra dökülüyorlar. Neredesin Rıza Çalımbay, nerdesin sayın Başkan? Haftalardır uyarıyoruz. Bu takımı bu hale yöneticiler getirdi" iddialarında bulundu.

İŞTE O ANLAR



EL AÇIP BEDDUA ETTİ



Son günlerde ülke gündeminde bir beddua tartışması olduğunu hatırlatan Onay, "Biz beddua etmeyeceğiz, bize yakışmaz" dedi, takım için dua edeceğini ifade etti ve ellerini açarak şunları söyledi:



"Rizespor formasını giyip parasını alan ve hakkını vermeyen futbolcuları, Rizespor'u araç olarak kullanan yönetircileri, hakkını yiyerek formasını vermediği futbolcunun geleceği ile oynayan teknik adamları, formayı hak etmediği halde futbolcuya forma giydiren teknik adamı, Rizespor'u bu duruma düşürenleri Allah'a havale ediyor, hakkımı helal etmiyorum."