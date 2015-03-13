Çaykur Rizespor, ikili averajı korumak istiyor!

Mete, AA muhabirine, sahalarında oynadıkları son maçta Eskişehirspor'u 3-0 yenerek bu sezon ligde ilk iç saha galibiyetini aldıklarını ve üzerlerindeki baskıyı attıklarını ifade etti.

Ligde son üç maçta kaybetmediklerini belirten Mete, Medicana Sivasspor maçında da hedeflerinin kazanmak olduğunu, hafta boyunca bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Alt sıralardan kurtulmak için Medicana Sivasspor maçının çok değerli olduğunun altını çizen Mete, "Rakibimizle aramızda iki puan fark var. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanmayı başarmıştık. Lig sonunda ikili averajı elimizde bulundurmak, rakibimizin puan cetvelinde önüne geçmek için mutlaka kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz de bu maçı kazanıp aradaki puan farkını artırmak isteyecektir. Her iki taraf için de çok zor ve değerli bir maç" dedi.

Mete, hafta içerisinde kulüp onursal başkanı Şadan Kalkavan'ın ölümüyle büyük acı yaşadıklarını kaydederek, "Türk sporu ve kulübümüz için değerli bir ismi kaybettik. Medicana Sivasspor maçını bir anlamda onursal başkanımız için de oynayacağız. Bu maçı kazanıp onun anısına armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Medicana Sivasspor maçında, kart cezası nedeniyle Koray Altınay görev alamayacak.

Yeşil-mavili ekibin karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Viera, Giray Kaçar, Eren Albayrak, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Sercan Kaya, Obraniak, Deniz Kadah ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.