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17.01.2020 - 16:48 | | OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -

Çaykur Rizespor, Ivanildo Fernandes’i kadrosuna katıyor

Çaykur Rizespor, Trabzonspor forması giyen Ivanildo Fernandes’i kadrosuna katmaya çok yakın. Bordo-mavili kulübün Portekizli oyuncunun sözleşmesini feshedeceği, Çaykur Rizespor’un da 23 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

Çaykur Rizespor, Ivanildo Fernandes’i kadrosuna katıyor
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Mavi-Yeşilli kulübün Fernandes ile sezon başında da ilgilendiği ancak oyuncunun tercihini Trabzonspor’dan yana kullandığı ifade edildi.

Çaykur Rizespor’un Portekizli oyuncuyu transfer etmek istemesindeki bir diğer neden ise Fernandes’in takımın önemli isimlerinden Mohamed Abarhoun ile daha önce Portekiz ekibi Moreirense’de birlikte forma giymesi.

Fernandes’in transferinde ufak detayların kaldığı, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun birkaç gün içinde Çaykur Rizespor forması giyeceği kaydedildi.

Çaykur Rizespor, Ivanildo Fernandes’i kadrosuna katıyor

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