07.12.2014 - 13:27 |
Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: 0-3
Kardemir Karabükspor rakip sahada Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek kötü gidişe son verdi. Karabükspor'a farklı galibiyeti getiren golleri Onur Ayık ve Akpala (2) kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'de sezona kötü başlayan iki takımın mücadelesinde Kardemir Karabükspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Yeni Rize Şehir Stadı'ndaki mücadeleye atak başlayan konuk ekip 16. dakikada Onur Ayık'ın golüyle skorda üstünlüğü ele geçirdi: 0-1. 36'da sahanın başarılı ismi Akpala attığı golle ilk yarının skorunu ilan etti: 0-2.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Kardemir Karabükspor, 85'te yine Akpala'nın golüyle hanesine 3 puanı yazdırdı.
Bu galibiyetle Karabükspor puanını 11'e yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada sağ kanattan Viola'nın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kumbela'nın şutunda top üstten auta çıktı.
16. dakikada Akpala'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Onur, topu kalecinin uzanamayacağı yerden ağlarla buluşturdu. 0-1
19. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasının hemen dışında buluşan Kumbela'nın sert vuruşunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
23. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Viola'nın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
36. dakikada sol kanattan Erdem’in kullandığı serbest vuruşta topla ceza sahasında buluşan Kumbela'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topu Akpala ağlara yollladı. 0-2
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada kazanılan faul atışında, Ali Adnan'ın yaklaşık 30 metreden vuruşunda kaleci Waterman topu kontrol etmeyi başardı.
62. dakikada Ümit Korkmaz'ın sol taraftan pasında Engin Bekdemir ceza sahası çizgisi üzerinde topu düzeltip vurdu. Defansa çarpan top az farkla üsten kornere çıktı.
66. dakikada Orhan Ovacıklı, müdahale etmek isterken topu ayağının altından kaçırdı. Kumbela, önünde kalan topu yaklaşık 20 metre sürdükten sonra kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
72. dakikada Ümit Korkmaz'ın sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Deniz Kadah'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
77. dakikada Viola'nın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Onur Ayık'ın düzeltip vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.
79. dakikada kazanılan faul atışında, Ali Adnan'ın vuruşunda kaleci Waterman güçlükle topu kornere çeldi.
85. dakikada Hakan Özmert'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Akpala'nın altı pas içerisinde kayarak müdahalesinde top filelere gitti: 3-0.
Stat: Yenişehir
Hakemler: Hüseyin Göçek, Emre Eyisoy, Orkun Aktaş
Çaykur Rizespor: Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Giray Kaçar, Ali Adnan (Dk. 82 Tevfik Köse), Kıvanç Karakaş (Dk. 67 Holosko), Sylvestre, Murat Duruer (Dk. 46 Deniz Kadah), Engin Bekdemir, Ümit Korkmaz, Kweuke.
Kardemir Karabükspor: Waterman, Erdem Özgenç, Emre Güngör, Mabiala, Tanju Kayhan, Hakan Özmert, Musa Çağıran, Viola (Dk. 88 Turgay Bahadır), Onur Ayık (Dk. 90 Murat Akça), Kumbela (Dk. 69 Aykut Akgün), Akpala.
Sarı kartlar: Dk. 35 Koray Altınay, Dk.70 Holosko) (Çaykur Rizespor) Dk. 11 Tanju Kayhan, Dk. 46 Viola, Dk.76 Musa Çağıran, Dk.78 Mabiala (Kardemir Karabükspor)
Goller: Dk. 17 Onur Ayık, Dk. 36 ve Dk. 85 Akpala (Kardemir Karabükspor)