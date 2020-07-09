09.07.2020 - 18:03 |
Çaykur Rizespor - Kayserispor (CANLI)
Süper Lig'in 31. haftasında küme düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadele saat 18.30'da başladı.
Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 18.30'da başladı. Düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu maç öncesi Çaykur Rizespor 29 puanla 17. sırada bulunurken son 3 maçını kazanan Kayserispor ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor.
GOL: 11' Samudio (Çaykur Rizespor)
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda
Kayserispor: Lung, Sapunaru, Angelo, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Mensah, Campanharo, Kravets
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