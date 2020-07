Çaykur Rizespor, korkulu rüya görmek istemiyor

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini, çok verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirtti.

Kümede kalma yarışının her geçen hafta daha da zorlaştığını ifade eden Ferah, "Son olarak Eskişehirspor'un Galatasaray'ı yenmesiyle yarış iyice zorlaştı. Her takım son haftalara girilmeden rahat nefes almak için çalışıyor. Her iki takım için de zor bir viraj. Evimizdeki maçta, bu yarışta avantaj sağlamak zorundayız." dedi.

Kayserispor maçında kazanmaktan başka sonucun lig yarışında işlerini zora sokacağına dikkati çeken Ferah, şöyle konuştu:

"Kayserispor karşısında alacağımız sonuç, lig içindeki konumumuzu belli edecek. Kayserispor karşısında kazanıp, kalan haftalarda küme düşme hattının dışında kalmak istiyoruz. Bu açıdan çok değerli bir maç. Kayserispor karşısında 3 puanı alan taraf olabilirsek Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray'a karşı hazırlanmamız daha kolay olacak. Bu açıdan Kayserispor maçı iki kulvardaki yarışımızı çok yakından ilgilendiriyor."

Taraftarın son haftalarda takımlarına sahip çıktığını kaydeden Aykut Ferah, "Onların artan desteğine ihtiyacımız var. Taraftarımızdan bizi bu maçta yalnız bırakmamalarını bekliyoruz. Saha içerisindeki sonuç ne olursa olsun son düdüğe kadar yanımızda olsunlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çaykur Rizespor'da sakatlıkları bulunan Makiadi ve Kweuke, Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Yeşil-mavililerin, Kayserispor karşılaşmasına Itandje, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Viera, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Koray Altınay, Ahmet İlhan Özek, Sercan Kaya, Murat Duruer ve Deniz Kadah 11'i ile çıkması bekleniyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek.