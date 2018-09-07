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07.09.2018 - 11:48 | | RİZE(DHA)

Çaykur Rizespor, Mehmet Karaca yönetiminde çalıştı

Çaykur Rizespor’da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile ilgili belirsizlik sürerken, Yeşil mavili ekip çalışmalarına Mehmet Karaca yönetiminde başladı.

Çaykur Rizespor, Mehmet Karaca yönetiminde çalıştı
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Çaykur Rizespor, milli maç nedeniyle lige verilen arada 3 günlük iznin ardından bugün çalışmalara başladı.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolları ayırmak isteyen Çaykur Rizespor’da anlaşma zemini sürerken bugünkü idmana futbolcular, scout ekibinde yer alan teknik direktör Mehmet Karaca yönetiminde çıktı.

Yeşil-mavililer, ligin 5’nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını yoğun yağmur altında sürdürdü. U21 antrenörü Muharrem Vezir ve altyapı kaleci antrenörü İhsan Öksüz’ün de katıldığı antrenman yaklaşık 1.30 saat sürdü.

Bu arada 9 numaralı transfer Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky de takımla ilk antrenmanına çıktı.

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