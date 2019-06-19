Çaykur Rizespor, Mykola Moroziuk ile prensipte anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mykola Moroziuk ile 2 yıllık prensipte anlaştı. Kulüp Sportif Direktörü Yılmaz Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moroziuk'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den kiralık olarak takıma katıldığını hatırlattı.



Bal, Moroziuk'un bonservisi konusunda kulübü ile anlaşmaya varıldığını belirterek, "Yapılan görüşmelerde kendisi ile her konuda anlaştık. Tatilin ardından Türkiye'ye gelecek ve bir olumsuzluk yaşanmazsa sağlık kontrolünün ardından 2 yıllık sözleşme yenileyeceğiz." diye konuştu.



Bal, Moroziuk'un geçen sezon ikinci yarıda takıma önemli katkı yaptığını vurgulayarak, deneyimli ve takımı tanıyan bir isimle yola devam edecekleri için mutlu olduklarını kaydetti.



