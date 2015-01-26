Çaykur Rizespor oyundan memnun

Süper Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, çok sayıda eksik oyuncuları olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki takımın da maça defans hattında yaşadığı sıkıntılarla çıktığını belirterek, geniş bir kadroya sahip olan Galatasaray'ın bu sorununu kendi içinde çözdüğünü anlattı.

Oyunun başında yedikleri golün işlerini zorlaştırdığını dile getiren Ferah, "Eksiklerimize rağmen iyi mücadele ettik ama ilk yarıda yediğimiz goller puan almamızı engelledi" diye konuştu.

Afrika Uluslar Kupası ve Asya Kupası'ndaki futbolcuların yanı sıra sakatlığı bulunan futbolcularının da sahada yer alamadığına dikkati çeken Ferah, şunları kaydetti:

"Viera, Kweuke ve Ali Adnan kupada yer aldıkları için aramızda yoklar. Giray ve Oboabona'nın sakatlıkları nedeniyle sezonun tamamını düşünerek riske etmedik. Burak Yılmaz'ın yaşadığı sakatlığı göz önüne alınca riske etmeyerek doğru karar verdiğimizi görüyoruz. Defansta oynayan oyuncularımız da asıl yerleri olmamasına rağmen iyi mücadele etti. Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuz önümüzdeki haftalar için inancımızı artırdı."

Ferah, transfer çalışmalarının da transfer komitesinin öncülüğünde devam ettiğini sözlerine ekledi.