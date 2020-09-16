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16.09.2020 - 17:59 | | AA

Çaykur Rizespor, Pazarspor'dan Can Muhammet Vural'ı transfer etti

Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup ekibi Pazarspor'da forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Can Muhammet Vural ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, Pazarspor'dan Can Muhammet Vural'ı transfer etti
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Karavin, Sedat Abanoz, Pazarspor Kulübü Başkanı Mustafa Taşkın ile Can Muhammet Vural hazır bulundu.

Karavin, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç ve yetenekli bir sporcuyu kulübe kazandırdıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Mithat Pala ile iki yıl önce başlatmış oldukları projenin devamını yaptıklarını ifade eden Karavin, "Can Muhammet Vural ile 5 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Bu yıl, kiralık olarak Pazarspor formasını terletecek. Gençlere önem veriyoruz. İnşallah altyapı binamız da bittiğinde güzel hizmetlerde bulunmuş olacağız." dedi.

Pazarspor Kulübü Başkanı Taşkın ise pilot takım sözleşmesini iki yıl önce yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pazarspor olarak bu sözleşmeyi çok önemsiyoruz. Bu Çaykur Rizespor için de çok önemli. Bunu 3, 4 yıl içinde anlayacağız. Bu projenin temelleri sağlam atıldı. Çaykur Rizepsor forması altında bu bölgenin çocuklarının oynayabileceğinin ispatını hep beraber yaşayacağız."

Can Muhammet Vural da Çaykur Rizespor'a transferinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Benden beklentilerin farkındayım. Önemli olan bu beklentileri en kısa sürede yerine getirebilmem. Çaykur Rizespor camiasına ve ailesine katıldığım için çok mutluyum. İnşallah elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu, bu sezon kiralık olarak Pazarspor'da forma giyecek.

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Çaykur Rizespor, Pazarspordan Can Muhammet Vuralı transfer etti

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