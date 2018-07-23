Çaykur Rizespor Ribeiro ile el sıkıştı

Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi, Portekizli yıldız oyuncu Ribeiro ile her konuda anlaştı. Yeşil-mavili kulüpten bir kaç gün izin isteyen oyuncunun 1 Ağustos'ta başlayacak Rize’deki kampa katılması bekleniyor. Sporting Lizbon’un 10 numarası Ruben Ribeiro geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle 25 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu, Lizbon’da yaşanan kriz nedeniyle bonservisini eline almıştı.

Çaykur Rizespor’un fiyat konusunda pazarlıkta sona geldiği oyuncu, kariyerine Türkiye’de devam etmeye karar verdi. Görüşmelerde kapıyı 1 milyon Euro’dan açan 1.75 boyundaki 10 numaralı oyuncunun 700 bin Euro yıllık ücrete ikna edildiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için İstanbul’a gelecek olan oyuncu, Slovenya kampının ardından başlayacak Rize’deki kampa katılacak.