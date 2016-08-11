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11.08.2016 - 20:11 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor - Samsunspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile PTT 1. Lig temsilcisi Samsunspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor - Samsunspor: 1-1
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile PTT 1. Lig temsilcisi Samsunspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan müsabakaya Çaykur Rizespor; Gökhan Akkan, Fink, Yakoubi, Ümit Kurt, Özgür Çek, Robin Yalçın, Oğuzhan Aynaoğlu, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Ahmet İlhan Özek ve Tuszynski ilk 11'i ile çıktı.

Samsunspor ise Furkan Köse, Canberk Aydın, Fatih Kılıçkaya, Ndiaye, Burhan Arman, Zola, Hasan Kılıç, Mehmet Çolak, Murat Gürbüzerol, Alperen Pak, Halil İbrahim Pekşen ilk 11'i ile maça başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 5. dakikada Tuszynski'nin kafa ile attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Çaykur Rizespor genç oyunculara forma şansı verirken Samsunspor 88. dakikada sonradan oyuna giren Enes Keleş'in golü ile skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı.

Çaykur Rizespor takımın başında, teknik direktör Hikmet Karaman'ın İstanbul'da ameliyat edilmesi nedeniyle yardımcı antrenör Hasan Özer bulundu.

Müsabakayı, Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ofluoğlu ile çok sayıda taraftar izledi. Sakatlıkları bulunan Kweuke ve Volkan Pala da fizyoterapist eşliğinde çalışma yaptıktan sonra bir süre maçı takip etti.

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