Spor Toto Süper Lig'de 14 Aralık Cumartesi deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor Sivas'a gitti.

Yeşil-mavili ekip, olumsuz hava koşullarını dikkate alarak THY'ye ait özel uçakla Sivas'a gitti. 20 kişilik kafilede hafta içi affedilerek takımla birlikte çalışmalara başlayan Hurşut Meriç de yer de aldı. Depetris, Uche Kalu ve Pavelek yabancı sınırlaması nedeniyle kafilede yer almadı.

Sırbistan'da tedavi olan Kweuke ise yarın Sivas'a gelerek kafileye katılacak. Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baltacı, hareket öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, hava şartlarının zor olduğunu belirterek, "Rize ve Trabzon'da etkili kar yağışı, Sivas'ın hava şartları dikkate alındığında iki gün önceden gitmenin doğru olacağını kararlaştırdık. Maçın hazırlıklarını yarın yapacağımız çalışma ile tamamlayacağız. Saha ve hava şartları ne olursa olsun galibiyete çok ihtiyacımız var" dedi. Baltacı, Sivasspor deplasmanının zor olduğunu, rakiple olduğu gibi hava şartları ile de mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.