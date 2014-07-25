Çaykur Rizespor taktik çalıştı

Palandöken ilçesindeki yüksek irtifa kamp merkezinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavili takım, bugün teknik ve taktik çalışması yaptı.

Hafif sakatlıkları bulunan 3'ü yabancı, 4 sporcu antrenmana katılmadı. TRT'nin 50. Yıl Kupası maçında Kayseri Erciyesspor ile finalde karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, yarın yapacakları antrenmanla kampı tamamlayacak.

Erzurum kampının ardından 30 Ağustos'ta Avusturya'ya gidecek ekip, ayın 12'sine kadar burada kamp yapacak.

Çaykur Rizespor, 2, 6 ve 9 Ağustos'ta, Fulham, Stuttgart ve Al-Saad takımlarıyla hazırlık maçı yapacak.