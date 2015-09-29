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29.09.2015 - 14:19 | | Muhammet KAÇAR / RİZE,(DHA)

Çaykur Rizespor tarihe geçti!

Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta sonunda ligin yenilmeyen tek takımı unvanlı Çaykur Rizespor, 15'inci sezonunu geçirdiği lig tarihi boyunca ilk kez böyle bir başarı elde etti.

Çaykur Rizespor tarihe geçti!
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Süper Lig'de 15'inci sezonunu geçiren Çaykur Rizespor, en iyi başlangıç yaptığı 2003-2004 sezonunda 6 maçta 8 puan, 2004-2005 sezonunda 6 maçta 11 puan, 2013-2014 sezonunda ise 6 maçta 13 puan topladı.

Ancak yeşil-mavili takım, en fazla 4'üncü hafta sonunda mağlubiyetle tanışan taraf oldu.

Bu sezon 6 hafta sonunda 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan toplayan Çaykur Rizespor, ligde yenilmeyen tek takım olma unvanını elde etti. Yeşil mavililer, lig tarihi boyunca ilk kez böyle bir başarı elde etti.

EKSİK KADROYLA GERİ DÖNÜŞÜ BAŞARDI

Bu sezon geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı Medicana Sivasspor maçında beraberliği yakalayan Çaykur Rizespor, 9 kişi kaldığı Kasımpaşa maçında uzatma dakikalarında penaltı golüyle yine beraberliği yakalamayı başardı. Yeşil mavililerin başarısında gol krallığı yarışında 5 golle zirveyi paylaşan yeşil mavili takımın forvet oyuncusu Leonard Kweuke'nin büyük payı oldu.

4 OYUNCUYA MİLLİ DAVET

Çaykur Rizespor'un 4 yabancı oyuncusu ülkelerinin A milli takımlarına davet edildi. Yeşil mavililerde Leonard Kweuke Kamerun, Ousmane Viera Fildişi Sahilleri, Godfrey Oboabona Nijerya, Dhurgham lsmael ise Irak A milli futbol takımlarına davet edilen oyuncular oldu.

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