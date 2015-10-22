Çaykur Rizespor telafi peşinde

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 haftalık yenilmezlik serisinin ardından son iki haftada Bursaspor ve Beşiktaş'a karşı şanssız mağlubiyetler aldıklarını hatırlattı.

Akhisar Belediyespor'un çok değerli bir ekip olduğunu vurgulayan Ferah, "Bu sezon kalesinde en az gol gören ikinci takım. Deplasmanda Torku Konyaspor'un yanı sıra Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi takımlardan puan çıkartan bir ekip. Son derece çekişmeli bir maç olacak" dedi.

Son iki haftada kaybedilen puanların istikrarlı çıkışlarını durdurduğunun altını çizen Ferah, "Sahada ortaya koyduğumuz oyun ve moral açısından bir eksiğimiz yok ama son iki haftada kaybedilen 6 puan, ilerlememizi engelledi. Kaybettiğimiz puanları Akhisar Belediyespor maçında telafi etmek istiyoruz. Bu maçtan alacağımız galibiyet bizi yine üst sıralardaki takımların yanına taşıyacaktır. Hedeflerimiz doğrultusunda bu galibiyete çok fazla ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ferah, Akhisar Belediyespor maçı öncesinde bazı futbolcuların sakatlığı bulunduğunu, Beşiktaş maçını sakat olarak tamamlayan Makiadi'nin forma giyme şansının zor olduğunu kaydetti.

Yeşil-mavili ekibin Akhisar Belediyespor karşısında Itandje, Koray Altınay, Viera, Oboabona, Eren Albayrak, Robin Yalçın, Murat Duruer, Dhurgham İsmail, Ahmet İlhan Özek, Deniz Kadah, Kweuke muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.