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14.05.2019 - 10:01 |

Çaykur Rizespor, TFF'ye başvurduğunu duyurdu

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ile oynadıkları maçın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Çaykur Rizespor, TFF'ye başvurduğunu duyurdu
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Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti ile sona eren karşılaşma sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'ın doğru kararlar vermediğini dile getirmişti. Başkan Kartal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açaklama ile Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuru yaptıklanı kaydetti.

Hasan Kartal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kural hatasından dolayı Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının yenilenmesi ile ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık."Kural hatasından dolayı ÇAYKUR RİZESPOR-Galatasaray maçının yenilenmesi ile ilgili başvurumuzu Tff ye yaptık

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