Çaykur Rizespor - Torku Konyaspor: 3-1

SKORER

Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Torku Konyaspor'un tek golünü 90. dakikada Jagos Vukovic atarken, Çaykur Rizespor'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Oboabona, 52. dakikada Ümit Korkmaz ve 65. dakikada LuaLua kaydetti. LuaLua bu mücadelede 2 asist 1 gol ile takımı adına çok önemli bir performans sergiledi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 36 yaparken, Torku Konyaspor 34 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ | İZLEYİN

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

16. dakikada Ali Çamdalı'nın sağdan pasında ceza sahası içindeki Djalma'nın vuruşunda top auta çıktı.

17. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Kıvanç Karakaş ile paslaşan Sylvestre'nin şutunda top kaleci Itandje'de kaldı.

25. dakikada Djalma'nın ceza sahası içerisine ortasında Gekas topu göğsü ile düzeltip vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçen meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına döndü. Ali Adnan topu uzaklaştırmayı başardı.

35. dakikada kazanılan serbest vuruşta Lualua'nın ceza sahası içerisine ortasına Viera'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

38. dakikada soldan Torku Konyasporlu oyuncuları geçen Ümit Korkmaz'ın ceza sahasından sert şutunda, kaleci Itandje topu güçlükle yumruklarıyla uzaklaştırdı.

41. dakikada Gekas'ın pasında, ceza sahasının sol çaprazından Mehmet Uslu'nun şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu yatarak kontrol etti.

İKİNCİ YARI

50'inci dakikada Ömer'in pasında topla buluşan Ali Çamdalı'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

52'inci dakikada Lua Lua'nın pasında ceza yayı önünde topla bulaşan Ümit kaleci İtandje'yi geçtikten sonra plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

65'inci dakikada Ali Adnan'ın şutunda savunmadan dönerek havalanan topa gelişine vuran Lua Lua'nın şutunda top filelerle buluştu: 3-0.

81'inci dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Ömer'in şutunda top kaleci Serkan'da kaldı.

90'ıncı dakikada Recep'in yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği şutta top üst direkten döndü.

90+2'inci dakikada Djalma'nın ortasında Vukovıc'in kafa vuruşu filelere gitti: 3-1.

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xxx), Adil Sinem (xxx), Asım Yusuf Öz (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Serkan (xxx)- Orhan (xxx), Viera (xxx), Oboabona (xxx), Ali Adnan (xxx), Kağan (xxx), Sylvestre (xxx), Ümit (xxx) (Dk.62 Tevfik x), Kıvanç (xx), Deniz (xx) (Dk.76 Hurşut x), Kweuke (x) (Dk.33 Lua Lua xxxx)

TORKU KONYASPOR: İtandje (x)- Ali Turan (x), Vukovıc (xx), Mehmet Uslu (x), Hleb (xx), Djalma (xx), Mehmet Güven (x), Ali Çamdalı (xx) (Dk.46 Ömer x), Kibong (x) (Dk.67 Recep x), Mbamba (x), Gekas (x)

GOLLER: Dk.35 Viera, Dk.52 Ümit, Dk.66 Lua Lua (Çaykur Rizespor), 90+2 Vukovıc (Torku Konyaspor)

SARI KARTLAR: Kıvanç (Çaykur Rizespor), Selim, Vukovıc, Recep, Mehmet Güven (Torku Konyaspor)

PASSOLİG UYGULANDI KARTI OLMAYAN GİREMEDİ

Çaykur Rizespor'un 28'inci haftada sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor maçını 6375 biletli seyirci izlemişti. Passolig kart uygulaması ile birlikte bu hafta karşılaşmayı ise 2219 taraftar izledi. Passolig kartlarının satıldığı gişelerde uzun kuyruklar oluşurken çok sayıda taraftar da kart alamadığı için maça giremedi.