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04.09.2020 - 16:37 |

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-4

Yeni sezon öncesinde Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan maçı Trabzonspor 4-3 kazandı.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-4
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Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlık maçında Süper Lig devi Trabzonspor diğer bir Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-3 kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 17. ve 21. dakikalarda Abdülkadir Ömür, 42. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Pereira kaydetti. Çaykur Rizespor'un gollerini ise 13. (penaltı) ve 34. dakikalarda Skoda, 49. dakikada Abdullah Durak attı.

 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-4

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abduulah, Dimitros, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda.

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar Ie, Campi, Marlon, Flavio, Anders Trondsen, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-4

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