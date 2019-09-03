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03.09.2019 - 00:33 |

Çaykur Rizespor, Umar Aminu'yu kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Transfer döneminin bitmesine saatler kala Umar Aminu ile anlaştı.

Çaykur Rizespor, Umar Aminu'yu kadrosuna kattı
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Çaykur Rizespor, Umar Aminu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Çaykur Rizespor, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer verdiği Umar Aminu'yu 3+1 yıllığına renklerine bağladı. Rizespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çaykur Rizesporumuz geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile bugün İstanbul’da imzaladı. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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