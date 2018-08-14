Çaykur Rizespor'a forvet komşudan geliyor

Umar Aminu, Mausa Çağıran gibi flaş oyuncuları kadrosuna katmasına rağmen hâlâ eksikleri olan Çaykur Rizespor, forvet konusunu bir an önce çözmek istiyor. 24 yaşındaki santrforla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat eden Yeşil- Mavililer, şimdi de Olympiakos’u ikna etmeye çalışıyor.

1.81’lik Djurdjevic’in 2021’e kadar sözleşmesi bulunurken, Çaykur Rizespor 1 milyon Euro’yu gözden çıkarttı. Geçen sezon çıktığı 41 resmi maçta toplam 14 kez rakip fileleri havalandıran Sırp yıldız, 4 de asist yaptı. Karadeniz ekibi, 10 numara transferinde ise Ruben Ribeiro’dan vazgeçmiyor.

Ribeiro aşkı sürüyor

Sporting Lizbon’a son olarak 600 bin Euro öneren Çaykur Rizespor, 31 yaşındaki maestro için şartları sonuna kadar zorluyor. Teknik direktör İbrahim Üzülmez de yönetimle yaptığı görüşmede, kaliteli bir forvet ve 10 numara takviyesinin şart olduğunu söyledi.

Hem forvet hem kanat

Çaykur Rizespor’un renklerine bağlamaya çalıştığı Uros Djurdjevic, hücum hattında çok yönlü bir oyuncu. 24 yaşındaki Sırp yıldız, sadece forvette değil kanatlarda da görev yapabiliyor.

Olympiakos, Djudjevic için geçen sezon Partizan’a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. (Fanatik)