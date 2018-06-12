12.06.2018 - 20:04 | | RİZE (AA)
Çaykur Rizespor'a gurbetçi golcü!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Lig’i PEC Zwolle takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile her konuda anlaştıklarını, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
31 maçta 11 gol attı
Açıklamada, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan 25 yaşındaki Mustafa Saymak'ın takımı adına 11 gol kaydettiği ifade edildi.