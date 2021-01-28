28.01.2021 - 02:37 | | Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) -
Çaykur Rizespor'a Norveçli golcü
Karadeniz ekibi Alexander Soderlund ile 1.5 yıllık anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç ekiplerinden Hackende forma giyen Norveçli golcü Alexander Soderlundu 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Çaykur Rizesporda transfer harekatı devam ediyor. Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen mavi-yeşilliker, Hackenin tecrübeli oyuncusu Alexander Soderlund ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Son 3 yıldır İsveç ekibi Hackende top koşturan Norveçli golcü, ülkesi Norveçte Rosenborg ve Fransada St. Etienne formaları da giydi.
Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde transferi açıklayıp, Soderlunda resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.