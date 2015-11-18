Çaykur Rizespor'da 4 eksik
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmana milli takımlarında bulunan Kweuke, Viera ve Dhurgham İsmail katılmadı, Slyvestre ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım'da deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmana milli takımlarında bulunan Kweuke, Viera ve Dhurgham İsmail katılmadı, Slyvestre ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Sarı kart cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek Oboabona'nın, ülkesinin milli takımı için gittiği Nijerya'dan iki gün geç döneceği öğrenildi.
Antrenmanda yeşil-mavili futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. İdman, ilk 15 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti.
Karadeniz temsilcisi, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.