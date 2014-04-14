Çaykur Rizespor'da büyük sevinç!

Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda yaşanan küme düşmeme mücadelesinde, Çaykur Rizespor aldığı deplasman galibiyetiyle bir adım öne çıktı.

Çaykur Rizespor, Kayserispor karşısında aldığı deplasman galibiyeti ile puanını 33’e yükseltirken, küme düşme hattından biraz daha uzaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Birçok eksikleri olmasına rağmen Kayseri deplasmanında önemli bir galibiyete imza attıklarını ifade eden Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, “Bu sezon sakatlıklardan çok çektik. Bu hafta da Kayseri deplasmanına ne yazık ki, Florin Lucian Cernat, Engin Baytar, Ali Liban Abdi, Ahmet Görkem Görk, Sercan Kaya ve Eren Albayrak’tan yoksun gittik. 6 önemli oyuncumuzun yokluğunda çıktığımız maçta, kümede kalma savaşı veren rakibimiz Kayserispor’u yenerek, deplasmanından zaferle döndük. Futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve özellikle uzak yollardan gelip, stadyumda takımlarını destekleyen cefakar taraftarımızı kutluyoruz. Bu önemli galibiyetin ardından teknik direktörümüz Uğur Tütüneker, yurt dışına çıkılmaması kaydıyla maç sonrası izin süresini 2 güne çıkardı. Çaykur Rizespor’umuz 2 günlük aranın ardından 20 Nisan Pazar günü 13.30’da oynayacağı Çaykur Rizespor - Torku Konyaspor maçı hazırlıklarına başlamak için Salı günü 17.00’da Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanacak” diye konuştu.



“BİR KOLTUK BİLE BOŞ KALMASIN”

Ferah, Torku Konyaspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını hatırlatarak, “Pazar günü evimizde 13.30’da, 1 sıra ve 1 puan önümüzde bulunan Torku Konyaspor ile çok önemli bir maça çıkacağız. Ligin bitimine 5 hafta kala tüm dikkatimizi sıradaki Torku Konyaspor maçına vermek istiyoruz. Bu maçta büyük Çaykur Rizespor taraftarını Rize Yeni Şehir Stadyumu'na bekliyor, bir koltuğun bile boş kalmasını istemiyoruz. Geçtiğimiz iç saha maçlarında üzülerek karşı karşıya kaldığımız durumları görmek istemiyoruz. Teknik ekip ve futbolcularımızın moralleri çok yüksek, inşallah önümüzdeki maçı kazanıp, taraftarımıza 3 puan hediye edeceğiz” dedi.



"ZORUNLU PASSOLİG KARTI UYGULAMASI BAŞLADI"

Erkek, kadın ve çocuk ayrımı olmadan kanunlar gereği artık sadece Passolig kartı veya kombine kartı olan seyircilerin stadyumlara girebileceğini vurgulayan Ferah, “Taraftarlarımızın stadyumlara girişte kullanılacağı Passolig kartlarının dağıtımı Salı - Cumartesi günleri mesai saatleri içerisinde Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda yapılacak. Pazar günü maça gelecek taraftarların gerekli işlemlerini önceden yapmalarını önemle hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.