Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'da Divock Origi sesleri
30.07.2019 - 15:44 |

Çaykur Rizespor'da Divock Origi sesleri

Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye gönderen Çaykur Rizespor'da Liverpool'dan Divock Origi'yi kiralamak için görüşmelere başladı.

ABONE OL

Alihan Telatar / Skorer Özel 

Yeni sezona tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Çaykur Rizespor transferde bir bomba daha patlatmak üzere. 

Daha önce Dimitrios Chatziisaias, Nill De Pauw, Barış Alıcı, Erdinç Karakaş, Tarık Çetin, Ismael Diomande, Amedej Vetrih ve Oğuz Kağan'ı kadrosuna katan Karadeniz ekibi şimdi de dünya yıldızı bir golcüyü bitirmek üzere. 

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a kupayı getiren golü atan Divock Origi ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'i satan Rizespor bu boşluğu Belçika'lı golcü ile doldurmak istiyor. 

Oyuncu ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlayan Çaykur Rizespor, Liverpool ile de anlaşırsa resmi imzalar atılacak. 

İsmail Kartal'ın kampta bahsettiği İngiltere'den bir golcü ile görüşme halindeyiz açıklaması da böylece çözüme kavuşmuş oldu. 

24 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon  22 maça çıktı ve 8 gole imza attı.

Çaykur Rizesporda Divock Origi sesleri

 

 

Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber