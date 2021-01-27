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27.01.2021 - 18:17 | | RÄ°ZE (AA) -

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçÄ± öncesi 13 eksik

Ã‡aykur Rizespor, FenerbahÃ§e maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± 13 eksikle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçÄ± öncesi 13 eksik
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SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda 30 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda FenerbahÃ§e'ye konuk olacak Ã‡aykur Rizespor, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na 13 eksikle devam etti.

YeÅŸil-mavili kulÃ¼pten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Marius Sumudica yÃ¶netiminde Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan antrenmanÄ±n, iki grup halinde Ã§abukluk, kuvvet ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam ettiÄŸi belirtildi.

Kalecilerin takÄ±mdan ayrÄ± olarak kaleci antrenÃ¶rÃ¼ eÅŸliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, son bÃ¶lÃ¼mde dar alanda Ã§ift kale maÃ§la tamamlanan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yarÄ±n devam edeceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± devam eden 13 futbolcumuz bulunmaktadÄ±r. KaptanÄ±mÄ±z Abdullah Durak ise kart cezasÄ± nedeniyle FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda forma giyemeyecektir." ifadesine yer verildi.

Ã‡aykur Rizesporda FenerbahÃ§e maÃ§Ä± Ã¶ncesi 13 eksik

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