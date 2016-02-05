Çaykur Rizespor'da hedef Eskişehirspor

Çaykur Rizespor hafta sonu evinde oynayacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Çaykur Rizesporlu iki tecrübeli futbolcu Mehmet Akyüz ve Sercan Kaya, Eskişehirspor maçının kendileri için büyük önem taşıdığını belirttiler.

Mehmet Akyüz yaptığı açıklamada, kupa maçını bir kenara bırakıp lige kilitlendiklerini ifade edip, “Türkiye kupasını bir kenara bıraktık. Çünkü çok önemli bir maça çıkacağız. Ya aşağıya oynayacağız yada yukarıya. Eskişehir'den mutlak üç puan almamız lazım. Onun için de çok çalışıyoruz. İnşallah pazar günü Eskişehirspor’u yenip yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz. Çeyrek finale kaldıktan sonra takımın morali iyi. Moralle başladık idmanlara Eskişehirspor’u da yenip daha çok moral depolayacağız” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR UMUT IŞIĞI OLACAK

Sercan Kaya ise yaptığı açıklamada Eskişehirspor karşısında alacakları galibiyetin kendileri için umut ışığı olacağını belirterek, “Kupada moral bulduk. Biçim için iyi oldu. Deplasmanda zor bir maçtı. Rakip her ne kadar 2. Lig takımı olsa da futbol mücadele etmeden kazanılmıyor. Bursaspor da bunu yaşadı. Ligde ikinci devrenin ilk iki maçını kaybettik. Bu hafta içeride Eskişehirspor ile oynayacağız. Bu bizim için bir umut ışığı. Biz orta sıralarda tutunup sonra yukarıları hedefliyoruz. Bunun için de saha ve seyirci avantajımızı kullanıp Gençlerbirliği karşısında kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz. İnşallah bizim için iyi bir maç olur” dedi.