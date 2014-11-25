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25.11.2014 - 16:43 | | Muhammet KAÇAR - RİZE / DHA

Çaykur Rizespor'da Lualua'ya af yolu

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Bursaspor maçı sonrası teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Romano Lua Lua'nın affı gündeme geldi.

Çaykur Rizespor'da Lualua'ya af yolu
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Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, Lualua'nın kadro dışı bırakılmasının teknik heyetin tasarrufunda olduğunu belirterek bu oyuncuya bir şans daha verileceğini söyledi.

Kalkavan, "Lualua ilk 4 maçta vardı ve 2 beraberlik 2 mağlubiyet almıştık. Yokken de 2 galibiyet aldık. Elbette taraftar Lualua'nın affedilip oynamasını isteyecek. Bu normaldir. Bunu ben de, Mehmet hoca da ister. Hocamız kendisine bir şans daha verecektir. Zaten hocamız son oynanan maçtan önce bir şans daha vereceğini ima etmişti. Mutlaka bir şans daha alacaktır. Bu haftamı yada gelecek haftamı verir buna hocamız karar verecektir. Takımda bu kadar sakat ve eksik varken Lualua'nın oynamasını kim istemez?" dedi.

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