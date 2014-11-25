Çaykur Rizespor'da Lualua'ya af yolu

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, Lualua'nın kadro dışı bırakılmasının teknik heyetin tasarrufunda olduğunu belirterek bu oyuncuya bir şans daha verileceğini söyledi.

Kalkavan, "Lualua ilk 4 maçta vardı ve 2 beraberlik 2 mağlubiyet almıştık. Yokken de 2 galibiyet aldık. Elbette taraftar Lualua'nın affedilip oynamasını isteyecek. Bu normaldir. Bunu ben de, Mehmet hoca da ister. Hocamız kendisine bir şans daha verecektir. Zaten hocamız son oynanan maçtan önce bir şans daha vereceğini ima etmişti. Mutlaka bir şans daha alacaktır. Bu haftamı yada gelecek haftamı verir buna hocamız karar verecektir. Takımda bu kadar sakat ve eksik varken Lualua'nın oynamasını kim istemez?" dedi.