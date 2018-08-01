Çaykur Rizespor'da Musa ve Aminu imzayı attı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp transfer komitesi üyeleri Yılmaz Zehiroğlu, Serkan Karavin, İbrahim Tali, basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yöneticiler Erdal Hoşver ile Sedat Abanoz katıldı.

Basın sözcüsü Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'un bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, şehrin bu dönüşüme destek sağladığını ve bu desteğin artarak devam etmesini istediklerini söyledi.

Kulübün geleceğini sıkıntıya sokacak hiçbir çalışma yapmadıklarını vurgulayan Bakır, belli prensipler karşılığında titiz çalıştıklarını, hassas bir transfer dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Bakır, Leonard Kweuke'nin sözleşmesinin feshedildiğini, 4 yılda alacağı paranın maç başı alacakları hariç 4,4 milyon avro olduğunu, 1,9 milyon avro ödeyerek sözleşmesinin sonlandırıldığını aktardı.

Bakır, Kweuke'nin sakatlığının bilindiği halde sözleşmesinin uzatılmasının ise düşündürücü olduğunun altını çizdi.

Zehiroğlu ise çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerine işaret ederek, Rizelilere layık bir takım kurmak için çabaladıklarını, bundan kimsenin endişe etmemesini istedi.

Transferlerle ilgili bilgi veren Serkan Karavin, 4 kişilik komisyonla ciddi bir çalışma gerçekleştirdiklerini, Çaykur Rizespor'un 1 lirasını bile riske atmamaya gayret ettiklerini belirtti.

Karavin, 9 futbolcunun takıma katıldığını, yüksek ücretten kaçınıldığını anlatarak, Musa Çağıran ve Aminu Umar'da durumun farklı olduğunu ve satın alma öncelik hakkının kendilerinde olduğunu ifade etti.

İç transferde de verimli bir dönem geçirdiklerini değerlendiren Karavin, Samudio, Gökhan Akkan, Robin Yalçın ve Cihan Toplaoğlu'nun sözleşmelerinin yenilendiğini kaydetti.

Sporting Lizbon forması giyen Ruben Ribeiro'nun transferi için çabaladıklarına dikkati çeken Karavin, bu futbolcu ile anlaştıklarını, sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini için gelecekte sorun yaşamamak için kulübü ile de anlaşmaya çalıştıklarını vurguladı.

Karavin, üç transfer daha düşündüklerini belirterek, "9 numara için çalışmamız var. Transfer uzun soluklu ve süreç devam ediyor. Teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez ile görüşme yaptıktan sonra her şey daha da netleşecek." dedi.

Musa Çağıran ve Aminu Umar'ın görüşleri

Yeşil-mavili takımın yeni transferi Musa Çağıran, kolay bir transfer sezonu olmadığını vurgulayarak, "Çok teklif vardı ve bekledim. Beklediğimize değdi. Çok güzel ve iyi bir kulübe geldim. Takım içerisinde çok güzel bir ortam var. Bunu sahaya yansıtıp başarılı oluruz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Sözleşmesinin bir yıllık olduğunu anımsatan Çağıran, "Süreç ne olur bilmiyorum. Rize'ye geldiğim günden itibaren hiç güneş görmedim, sürekli bir yağmur var. Hiçbir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Doğa, şehir çok iyi." yorumunu yaptı.

Aminu Umar ise Karadeniz'le arasında güzel bir bağ bulunduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Samsunspor'da oynadım. Şimdi Rize'deyim. Burada güzel işler yapacağımı düşünüyorum. Musa ile sürekli iletişim halindeydik. Buraya birlikte geldik. İkimiz için iyi olacağına inanıyorum."

Yılmaz Zehiroğlu'na "babacığım" diye hitap eden Umar, Trabzonsor'a gol atma sözü verdiğini aktardı.