Çaykur Rizespor'da Mustafa ve Orhan sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'da önceki gün renklerine bağladığı Mustafa Saymak ve takım kaptanı Orhan Ovacıklı İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

(Kaptan Orhan Ovacıklı)