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13.06.2018 - 16:39 |

Çaykur Rizespor'da Mustafa ve Orhan sağlık kontrolünden geçti

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Mustafa Saymak ve takım kaptanı Orhan Ovacıklı sağlık kontrolünden geçti.

Çaykur Rizespor'da Mustafa ve Orhan sağlık kontrolünden geçti
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'da önceki gün renklerine bağladığı Mustafa Saymak ve takım kaptanı Orhan Ovacıklı İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Çaykur Rizesporda Mustafa ve Orhan sağlık kontrolünden geçti

(Kaptan Orhan Ovacıklı)

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