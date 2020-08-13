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HaberlerRizespor Haberleri Çaykur Rizespor'da Skoda ve Boldrin kampa katılıyor
13.08.2020 - 10:30 | | İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM (DHA) -

Çaykur Rizespor'da Skoda ve Boldrin kampa katılıyor

Rizespor'un iki önemli ismi Milan Skoda ve Fernando Boldrin de kampa bugün katılacak. İki ismin de katılmasıyla Karadeniz ekibi hazırlıklarına tam kadro devam edecek. 

Çaykur Rizespor'da Skoda ve Boldrin kampa katılıyor
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Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde hazırlıklarını sürdürüyor. 

Hırvat teknik adam Stjepan Tomas yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvet çalışması yapan Karadeniz temsilcisi, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. 

Çaykur Rizesporda Skoda ve Boldrin kampa katılıyor

RİZE 25 EYLÜL'E KADAR ERZURUMDA

Yeşil mavili takım yeni sezon hazırlıkları için 10 Ağustosta geldiği Erzurumda 25 Ağustosa kadar kamp yapacak.

SKODA VE BOLDRIN KAMPA BUGÜN KATILIYOR 

Rizespor'un iki önemli ismi Milan Skoda ve Fernando Boldrin de kampa bugün katılacak. İki ismin de katılmasıyla Karadeniz ekibi hazırlıklarına tam kadro devam edecek. 

 

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