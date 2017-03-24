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24.03.2017 - 14:37 | | AA

Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. İdmana milli takımlarında bulunan Ali Faez, Dhurgham İsmail, Yakoubi ve Diallo katılmadı.

Karaman, idmanda Oğulcan Çağlayan, Oboabona, Özgür Çek, Oğuzhan Aynaoğlu ve Orhan Ovacıklı ile bir süre özel olarak görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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