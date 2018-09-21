Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'da Üzülmez dönemi sona erdi
21.09.2018 - 14:43 | | RİZE, (DHA)

Çaykur Rizespor'da Üzülmez dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi sonlandırıldı.

Çaykur Rizespor'da Üzülmez dönemi sona erdi
ABONE OL

Çaykur Rizespor'da alınan kötü sonuçlar üzerine yönetim, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolları ayırma kararı aldı. Üzülmez'in istifasını isteyen yönetim, kararını bildirdi. Alacaklarını peşin isteyen ve yönetimin taksit teklifini geri çeviren Üzülmez ile anlaşma sağlandı. Yönetim, Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı.

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine ise Okan Buruk getirildi.

    Chelsea'nin Anfield'da attığı en iyi goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı
      Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı
    2. FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek
      FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek
    3. TOFAŞ, ABD'li oyuncu Christon'ı transfer etti
      TOFAŞ, ABD'li oyuncu Christon'ı transfer etti
    4. TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da
      TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da
    5. Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Anlaşma sartlarına uyum sağlayamadı
      Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Anlaşma sartlarına uyum sağlayamadı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

    Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

    Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor

    Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor

    Son dakika - Kopenhag başvurdu, UEFA ‘seyircisiz’ dedi

    Son dakika - Kopenhag başvurdu, UEFA ‘seyircisiz’ dedi

    Son dakika | A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevinden ayrıldı

    Son dakika | A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevinden ayrıldı

    Sıradaki Haber