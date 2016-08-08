Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, kaleci Charles Itandje'nin yanı sıra Irak Milli Takımı ile olimpiyatlarda yer alan Dhurgham İsmail ve Ali Faez Atiyah katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Kweuke ve Volkan Pala ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Karaman'ın futbolcularına sık sık uyarılarda bulunduğu antrenmanın son bölümünde, dar alanda çift kale maç oynandı.

Yeşil-mavili futbolcu Özgür Çek, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir takım olduklarını belirterek, "Genç ve birlikte yeni oynamaya başlayan bir ekibiz. Biraz zaman gerekiyor. Takımımızın kamp ve hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizdiğini düşünüyorum." dedi.

Lige hazırlandıklarını ifade eden Özgür, "Artık kısa bir süremiz kaldı. İnanıyorum daha güzel olacak. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Takıma yeni geldim. Yeni bir ortam. Takıma uyum sağlayarak başarılı olmak istiyorum. İnanıyorum ki bu ekibe ve camiaya başarılı bir oyuncu olarak hafızalarda kalırım." diye konuştu.

Yeşil-mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.