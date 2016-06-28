Çaykur Rizespor'dan 3 transfer!

Çaykur Rizespor Kulübü, İran A Milli Takımı oyuncuları Ramin Rezaeian ve Mehdi Taremi ile Kardemir Karabükspor'da forma giyen Oğuz Han Aynaoğlu ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ferah, 2015-2016 sezonunda İran Persian Gulf Pro Lig ekiplerinden Persepolis'te forma giyinen 26 yaşındaki sağ bek ve orta saha oyuncusu Ramin Rezaeian ile aynı takımda oynayan 23 yaşındaki forvet Mehdi Taremi ile sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

Geçen sezon başında kiralık olarak Bursaspor'dan Kardemir Karabükspor'a transfer olan 24 yaşındaki Oğuz Han Aynaoğlu ile de 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını vurgulayan Ferah, "Mehdi Taremi, geçen sezon İran Ligi'nin gol kralı oldu. Oğuz Han Aynaoğlu ise geçen sezon 24 kez Kardemir Karabükspor’un formasını giydi." ifadelerini kullandı.