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20.07.2018 - 23:26 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'dan flaş transfer!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Armand Traore'yi renklerine bağladı.

Çaykur Rizespor'dan flaş transfer!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Armand Traore'yi renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol kariyerinde Arsenal ve Juventus'ta forma giyen Armand Traore ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, geçen sezon Nottingham Forest formasıyla 23 karşılamaya çıkan Senegalli savunma oyuncusu 29 yaşındaki Armand Traore'nin, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı ifade edildi.

Öte yandan, Armand Traore ile yeni transferlerden Samir Ujkani'nin sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi.

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