Çaykur Rizespor'dan gövde gösterisi

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'un yeni transferleri basına tanıtıldı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan, Mustafa Baltacı, Ömer Ofluoğlu, yeni transferler Martin Mutumba, Lomana Lualua, Liban Abdi, Engin Baytar ve Aykut Akgün katıldı.

Transferlerin takıma hayırlı olmasını dileyen Ofluoğlu, "Hiç sorunsuz bir kulüpte mücadele edecekler. Biz onları bağrımıza bastık ve onlar bizim evlatlarımız. Hep beraber kulübümüzün başarısı için mücadele edeceğiz. Çaykur Rizespor'u tercih etitkleri için teşekkür ediyoruz. Hepsi kendi alanlarında bir değer" dedi. Transferlerin devre arasında zor yapıldığını ifade eden Ofluoğlu, "Özverili bir çalışma ile transferleri tamamladık. Engin ve Aykut kiralık olarak aramıza katıldı. İnşallah sene sonunda kiralık sözleşmelerini değiştiririz ve uzun yıllar bizimle olurlar. Lualua ve Liban Abdi kariyerleri belli. Mutumba da uzun yıllar bizimle olacak" diye konuştu.

Futbolcu açıklamaları

Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Engin Baytar, iki tarafın da transferi çok istediğini belirterek, "Rıza Çalımbay daha önce birlikte çalıştığım hocam ve Çaykur Rizespor'u seçmemde etkili oldu. Kendi memleketim ve burada daha rahat olacağımı biliyorum. Eski performansımı yeniden burada yakalayacağıma inanıyorum" dedi.

Çaykur Rizespor'un hak etmediği bir yerde olduğunu ifade eden Engin Baytar, "Yeni gelen arkadaşlarla Çaykur Rizespor'u layık olduğu yere taşımak için çabalayacağız. Çaykur Rizespor'u bu sene üst sıralara taşıyıp seneye benimle veya bensiz daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" diye konuştu. Trabzonspor'dan kiralık olarak gelen Aykut Akgün ise iyi bir takım olduklarını vurgulayarak, "Kısa ve yoğun bir çalışma geçirdik. Sakatsız ikinci yarıya girmek çok iyi. Çünkü Çaykur Rizespor sakatlıklar nedeniyle ilk yarı çok sıkıntı yaşadı. Bu nedenle sıralamada iyi değiliz ama ilk yarıda yapılan iyi başlangıcı ikinci yarıda da yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Gençleribirliği ile hafta sonu zor bir maç oynayacaklarını kaydeden Aykut Akgün, maçı düşünmeye başladıklarını sözlerine ekledi.

"Burada başarılı olmaya geldim"

Portekiz'in Academica ekibiniden transfer edilen Somalili Liban Abdi, her şeyin çok güzel geliştiğini kaydederek, şunları söyledi: "Buraya çalışmaya ve başarılı olmaya geldim. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Bulunduğumuz yerden en kısa sürede yukarılara çıkmak istiyoruz. Bunun için takıma yeni katılan arkadaşlar hep birlikte üzerimize düşeni yapma çabası içeirisnde olacağız."

Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen Lomana Lualua ise çok takımdan transfer teklifi geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Çaykur Rizespor beni çok istedi. İstenildiğim yerde olmak büyük keyif. Son zamanlarda Kardemir Karabükspor'da yaptıklarımdan keyif alamıyordum. Burayı tercih ettim. Kalbimin senin dinleyerek Çaykur Rizespor'u tercih ettim. Tecrübeli arkadaşlarla başarılı olacağımıza inanıyorum. Kardemir Karabükspor geride kaldı. Taraftara teşekkür ediyorum artık yeni ailem için çalışacağım."

İsveç'in AİK Stockholm takımından transfer edilen Martin Mutumba'da yeni transferlerle iyi yerlere geleceklerine inandığını belirterek, "Erkan Zengin ile görüştüm. Bana çok olumlu şeyler anlattı. Kaliteli oyuncuların gelmesi ile inancımız daha arttı. Çaykur Rizespor'u üst sıralara taşıyacağız. İsveç futbolu ile Türk futbolu çok farklı. İsveç ligi kasım ayında bitti ama ben ara vermeden çalıştım. Eksiklerimi biliyorum, bunları telafi edeceğime inanıyorum" dedi.