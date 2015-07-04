Çaykur Rizespor'dan gövde gösterisi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, daha önce sözleşme imzaladığı Ahmet İlhan Özek, Mehmet Akyüz, Robin Yalçın ve kaleci Gökhan Akkan için tören düzenledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen törene yönetim kurulu üyeleri Ömer Ofluoğlu, Mehmet Erdoğan ve kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah da katıldı.

Törende konuşan Ofluoğlu, gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturmak istediklerini belirterek, bu nedenle teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Geçen sezonki mevcut kadrodan bazı oyuncuların ayrıldığını ifade eden Ofluoğlu, "Takımı büyük oranda koruduk. Yeni transfer ettiğimiz arkadaşlarımız ile daha da güçlendik. Gelecek sezon çok daha farklı bir Çaykur Rizespor izlettirmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde aramıza yeni katılacak arkadaşlar da olacak" diye konuştu.

Ferah ise yeni transferlerden İtandje ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını, kendisinin bu akşam kampa katılacağını, transferlerin devam ettiğini söyledi. Robin'in genç ve çok önemli bir oyuncu olduğunu kaydeden Ferah, "Kendisinin Rize'de göstereceği performans ile büyük kulüplerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Hedefimiz iki yıl içerisinde Avrupa'ya gidecek bir takım oluşturmak. Bu sezon olmazsa gelecek sezon mutlaka Avrupa liginde olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Futbolcuların görüşleri

Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen Ahmet İlhan Özek, Rize'ye gelmekten mutlu olduğunu vurgulayarak, "Geldiğim andan itibaren çok büyük destek görüyorum. Benim için önemli olan insan kazanmak ve hedefler doğrultusunda ilerlemek. Gelecek olan arkadaşlarla inşallah Avrupa hedefini gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akyüz de iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyerek, "Hedefim, yeniden İstanbul'a büyük takımlara dönmek. Bunun da Hikmet hoca sayesinde olacağını düşünüyorum. Hikmet hocanın elindeki oyuncular, bunu daha kolay başarıyor" dedi.

Robin Yalçın ise Çaykur Rizespor'daki hedefinin başarılı bir grafik yakalayarak, daha iyi yerlere gelmek olduğunu belirtti. Kaleci Gökhan Akkan da Süper Lig'e ilk adımı Çaykur Rizespor ile attığını ve herkesin kendisini çok çabuk sahiplendiğini, hedefler doğrultusunda başarılı olmak için çalışacağını kaydetti.