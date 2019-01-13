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13.01.2019 - 16:45 |

Çaykur Rizespor'dan Hikmet Karaman'a zehir zemberek sözler

Çaykur Rizespor Kulübü, eski teknik direktörlerinden Hikmet Karaman'ın yerel bir medya kuruluşuna verdiği röportajdaki sözleri nedeniyle sert bir açıklama yayımladı.

Çaykur Rizespor'dan Hikmet Karaman'a zehir zemberek sözler
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Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hikmet Karaman'ın Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kulüpleri arasındaki gerginliğe ilişkin kullandığı ifadeler eleştirildi.

Çaykur Rizespor'da farklı dönemlerde uzun yıllar görev yapan Hikmet Karaman'ın camiayı ve şehri hedef alan açıklamalarının üzüntüyle karşılandığı vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Rizeli, aldığının karşılığını verir ve asla çamur atmaz. Metin Kalkavan demek, finalde kaybettiği rakibini tebrik edebilecek hoşgörü demektir. Yaşananları kıssadan hisselerle değerlendiriyoruz. Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Yüzsüzdür insanoğlu, kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan, ondan koru kendini.' Atalarımız, 'Ekmeğini yediğin kaba tükürme.' derken, malum şahsiyetlerin varlığına istinaden uyarmıştı gelecek nesilleri."

Açıklamada, bir takımın hocasının koca bir camiaya bu şekilde saldırmasının yakışık almadığı vurgulanarak, "(Çaykur Rizespor camiası bana bütün imkanları sundu fakat ben başarısız oldum, özür dilerim.) demek yerine, kendini kurtarmak için anlamsız cümleler kullanmayı yeğlemiştir. Temiz takım, temiz futbol anlayışını benimseyen bir kulüp olarak sadece laf üreten isimlere camiamızda yer yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.

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