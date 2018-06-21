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21.06.2018 - 09:28 |

Çaykur Rizespor'dan İbrahim Sehic ve Zoran Tosic hamlesi

Transferde atağa kalkan Çaykur Rizespor, Erzurum’la anlaşmak üzere olan Bosnalı kaleci İbrahim Sehic’i kaptı. Yeşil-Mavililer, Manchester United’ın eski yıldızı Zoran Tosic’e de imza attırmak üzere...

Çaykur Rizespor'dan İbrahim Sehic ve Zoran Tosic hamlesi
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Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Çaykur Rizespor transferde gaza bastı. Daha önce orta sahaya Ali Çamdalı ve Mustafa Saymak’ı alan Karadeniz ekibi, bombaları patlatmaya başladı.

Uzun süredir kaleci arayışında olan, Gençlerbirliği’nden ayrılan Hopf’la görüşen Rize, 1 numarayı daha önce Süper Lig’de Mersin İdmanyurdu forması da giyen İbrahim Sehic’e emanet etti. Ligin bir diğer yeni ekibi Erzurumspor’un da yakından ilgilendiği kaleciyle her konuda anlaşma sağlandığı, tarafların birkaç güne kadar imzaları atacağı öğrenildi.

16 gole katkı

Son olarak ülkesi Sırbistan’da Partizan forması giyen 31 yaşındaki futbolcuyla da aradaki pürüzler giderildi. Geçen sezonu 11 gol, 5 asistle tamamlayan oyuncuyla zaten anlaşılmıştı.

Kulübüyle yapılan müzakerelerde de mutlu sona ulaşıldığı gelen haberler arasında.

Çaykur Rizespordan İbrahim Sehic ve Zoran Tosic hamlesi

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