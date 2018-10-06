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06.10.2018 - 14:12 |

Çaykur Rizespor'dan iki futbolcuya milli davet

Çaykur Rizespor'un kalecisi Samir Ujkani ve forvet oyuncusu Vedat Muric, Kosova A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.

Çaykur Rizespor'dan iki futbolcuya milli davet
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Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Malta ve Faroe Adaları maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Çaykur Rizespor'dan Samir Ujkani ve Vedat Muric de çağrıldı.

Kosova Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bernard Challandes, kadroya 23 futbolcu dahil etti.

Kosova, UEFA Uluslar D Ligi 3. Grup'ta 11 Ekim'de evinde Malta, 14 Ekim'de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Kosova, grupta 4 puanla lider durumda bulunuyor.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Samir Ujkani (Çaykur Rizespor), Faton Maloku (Kukesi), Visar Bekaj (Priştine)

Defans: Amir Rrahmani (Dinamo Zagreb), Fidan Aliti (Skenderbeu), Mergim Vojvoda (Mouscron), Leart Paqarada (Sandhausen), Benjamin Kololli (Zürih), Ardin Dallku (Vorskla)

Orta saha: Hekuran Kryeziu (Zürih), Herolind Shala (Start), İdriz Voca (Luzern), Besar Halimi (Brondby), Valon Berisha (Lazio), Bernard Berisha (Akhmat), Arber Zeneli (Heerenveen), Milot Rachica (Werder Bremen), Edon Zhegrova (Genk), Lirim Kastrati (Lokomotiva), Elbasan Rashani (Odds), Donis Avdijaj (Willem II)

Forvet: Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday)

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