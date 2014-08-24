Çaykur Rizespor'dan Passolig'e destek!

Özdilek ile yeşil-mavili futbolcular Ali Adnan ve Lualua, Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda açılan Passolig standını ziyaret ederek kartlarını aldı. Özdilek ve futbolcular, Passolig kartı almaya gelen bazı taraftarlarla fotoğraf çektirdi, sporseverlerin formalarını imzaladı.

Özdilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Passolig kartı olmayan seyircilerin bu sene maç seyretme şanslarının olmadığını belirtti.

Tüm taraftarları Passolig kartı almaya davet eden Özdilek, "İlk önce tuttuğumuz takıma taraftar olarak destek vermemiz lazım. Bu hafta evimizde Gençlerbirliği'ne karşı ilk maçımızı oynayacağız. Statların dolması çok önemli. Seyircilerin asli görevi Passolig alarak takımlarına destek olmalı. Bu vesileyle bizler de buradayız." dedi.

Özdilek, Passolig almanın, birçok insanın statlarda ailesi ve çocukları ile sağlıklı ve güvenli ortamlarda maç seyretme adına çok önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni bir uygulama. Ufak tefek sorunlar olsa bile zaman içerisinde bunların giderileceğini düşünüyorum. Kulübümüze baktığımız zaman sayı 3 bin 100. Çok düşük bir sayı. Statların dolu olması bizim için çok değerli. Taraftarın gücünü hissetmemiz çok önemli. İnanıyorum ki hafta sonuna kadar bu sayı daha da yukarılara çıkacaktır. Bu anlamda tüm seyircilerimizi desteğe bekliyoruz. Takımlarının yanında ve sonuna kadar destek olsunlar. Başlangıç çok önemli. Herkesi Passolig kartı ile bu hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçına davet ediyoruz."

Ali Adnan ise Çaykur Rizespor'u izlemek isteyen taraftarların Passolig kartını almaları gerektiğini belirtti.

Lualua ise sezona iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Bu şehirde yaşayan her Rizeli en son haftalar değil de en başından bize destek vermelidir. İlk baştan hep beraber işi sıkı tutmalıyız. Çaykur Rizespor demek sadece futbolcu, teknik adam, başkan demek değildir. Bütün şehir Rizespor demektir. Biz bütün Rize'nin bizi desteklemesini istiyoruz. Şimdiden herkes Passolig kartını alsın. Geç kalmasınlar. Tribünde taraftar desteğiyle geçen sezondan daha iyi bir Çaykur Rizespor onlara izlettireceğiz" ifadelerini kullandı.